Mees pahandab: naised, kui te juba olete valmis meiega välja tulema, miks te siis nii teete?

Näiteks suhtlusrakenduses reageerisid need neiud minu naljade peale mitme naerunäoga, siis päriselus oli tegemist täiesti tuimade kaladega, kes ei pilgutanud silmagi, naermisest rääkimata. Nad isegi ei pingutanud, et vestlust arendada. Sõbralikud naljad jäid vastuseta, küsimustele vastati lihtlausetega.

Ma ei mõista! Kirjutades ju saab aimu, kas inimesega võiks millestki rääkida olla või mitte. Naised, miks te siis üldse vaevute kohtingule tulema, kui te ei suuda omalt poolt natukenegi pingutada, et vestlust elavdada ja arendada? Oleksin väga tänulik võimalike põhjuste selgitamise eest, sest olen korduvalt ennast üsna totrast olukorrast leidnud ja see võtab igasuguse isu ära, et kedagi veel välja kutsuda.

Loomulikult ei ole kõik naised sellised ja on ka väga toredaid ja avatuid, kuid üritan aru saada, milles asi võib olla, et tulevikus paremaid valikuid teha. Kas oleks võimalik kuidagi juba tšättides aru saada, et tegemist võib olla naisega, kelle jaoks kohting on nagu prügi välja viimine, mitte teise inimese tundma õppimine? Palun andke nõu!