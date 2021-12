Naine avaldab, millised omadused meeste juures aitavad tunda tal end õitsva lillekesena: vahel on nii mõnus kui...

"Pigem, mis naisi köidab on otsustusjulgus, enesekindlus sh ka füüsiline enesekindlus. See võimaldab naisel tunda end lillekesena ja õitseda. Vahel on nii mõnus lasta kellelgi teisel otsustada, sest kui ma pean ise kogu aeg kõike korraldama ja ei saa otsustamisel loota partnerile, siis ma ei oska enam olla nö. pehmes ja naiselikus energias vaid hakkangi kamandama ja nii kaob lõpuks lugupidamine partneri suhtes.

Ja muidugi võimendatult needsamad omadused mida mehes näha tahan annavadki enesekeskse paha poisi ja sellega jälle pole pikas vaates rahul."