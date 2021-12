Vürtsitüdruk Emma Bunton pidas ärevust ja jõuetust pandeemiajärgseks stressiks: nutsin oma silmad peast, kui...

Kahe lapse ema kirjeldas, kuidas ta hakkas ühtäkki tundma end tasakaalust väljas ja ärevil. Algselt pidas naine seda pandeemiajärgseks stressiks ning arvas, et ärevustunne on põhjustatud just sellest.

Kuna enesetunne muutus järjest kehvemaks ja ärevus tugevamaks, otsustas naine lõpuks siiski välja selgitada, mis temaga tegelikult toimub.

Õige pea selguski, et naise vaimse tervisega on kõik korras – kätte oli jõudnud hoopis üleminekuiga ehk premenopaus. Tegemist on etapiga, mis eelneb menopausile ja mis võib kesta mitu aastat.

Premenopaus tekib mitu aastat enne menopausi siis, kui munasarjad hakkavad vähem tootma naissuguhormooni östrogeeni. Mõned sümptomid, mida naised kogevad, on kuumahood, unustamine, vähenenud libiido, väsimus, ebaregulaarsed menstruatsioonid ja vaginaalne kuivus või ebamugavustunne seksi ajal.

Bunton tunnistab, et kui oli diagnoosi kätte saanud, nuttis ta oma silmad peast välja, sest mõistis, et on juba liiga hilja saada kolmas laps. "Olin sel ajal ka väga väsinud, kui sain teada, et mul on premenopaus, siis selle sümptomeid oli tõesti päris palju."

Kuid Emma pole ainus kuulsus, kes on oma premenopausi sümptomeid millegi muuga segi ajanud. 47-aastane saatejuht Gabby Logan on varem rääkinud šokist, mida ta tundis pärast seda, kui avastas, et tema energiapuudus ja kuiv nahk olid menopausi sümptomid.

allikas: redonline.co.uk