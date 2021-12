Rääkida või ei? Lugeja ootamatu kogemus: minu "number" jäi igaveseks meie vahele ja lõhkus kooselu

On ju ammu räägitud, et naise voodipartnerite arv ei peaks olema teada kellelegi peale tema. Põhjust ma siiani ei teadnud- miks peaks varjama seda, kui sa oled õnnelikus suhtes? Ühel sumedal suveööl kui elukaaslasega maakodus veini jõime ja teemaks võtsime erinevad seksiseiklused, küsis ta järsku, et noh, mitmega ma siis ka maganud olen.

Mäletan, et tol hetkel käisid mu silmad edasi-tagasi-edasi tagasi ja olenemata lõbusast olekust, ei teadnud ma, mida vastata. Ühtäkki mõtlesin, et kuna meil on hea ja kindel suhe, siis võin ju öelda. Teod jäid ikka minevikku ja mis sellest enam.