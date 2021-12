Ettevaatust! Need on 15 lauset, mis võivad rikkuda teie ilusa suhte

Sõnade hoolikas valimine lähisuhetes on ülioluline. See on asendamatu osa tervislikust suhtlusest. Me kipume oma lähedaste inimestega õige mugavaks muutuma ja seetõttu neile oma tõelist palet näitama. Me arvame, et need inimesed jäävad nagunii alati meiega ja me justkui ei peaks nende läheduses pingutama, et enda parimad versioonid olla. Seetõttu on meie kõige kallimad inimesed tihtilugu meie kõige karmimate ja hoolimatumate sõnade sihtmärgiks. See ei tohiks nii olla. Sõna on nagu lind, keda lendu pääsenuna enam tagasi ei püüa.