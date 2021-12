Ei ole leidnud veel oma signatuurlõhna? Need lihtsad nipid aitavad sul enda jaoks sobiva parfüümi leida

Mida rasusem on su nahk, seda vähem parfüümi pead nahale kandma, et lõhn mõjuks. Ja seda kauem lõhn sinu nahal püsib. Rasuse nahaga inimesed võiksid vaadata pehmemate lõhnade poole.

Kuival nahal tuhmub parfüümi lõhn üsna kiiresti. Seda seetõttu, et kuiva nahka imendub parfüüm kiiremini ja see aurustab lõhna. Seetõttu sobivad kuiva nahaga inimestele tugevamad parfüümid.

Parim viis kindlaks teha, kas parfüüm sulle sobib, on seda kehale pritsida. Seejärel jaluta parfüümiga vähemalt kümme minutit ringi, et see saaks sinu kehakeemiaga seguneda. Kui sulle meeldib, kuidas parfüüm kümne minuti pärast lõhnab, on see sinu jaoks sobiv valik.