Teeme koos head! Sünnitraumaga ilmale tulnud Jete Lisee kogub raha kommunikatsiooniseadme soetamiseks

Varsti on Jete Lisee juba 4-aastaseks saamas ning seetõttu otsib ema erinevate spetsialistide abiga talle alternatiivset kommunikatsiooniseadet, et preili saaks abivahendi abil õppida enda vajadusi-soove väljendama.

"Enda poolt panustame perega nii palju kui võimalik, aga tihti jääb sellest väheks. Ma südamest soovin ikka kõikidest võimalustest ja soovitustest kinni haarata, mida oma ala spetsialistid välja pakuvad. Ma ikka väga juhindun tarkade inimeste nõuannetele ja ei taha ühtki võimalust kasutamata jätta. Kuna kõik siiani Jetega tegelenud terapeudid on tema arenguga väga rahul, ei oleks mõistlik seda ka pidurdama hakata vahendite puudumise tõttu.

Ma ei loo korraga suuri illusioone ega sea enam üüratuid loosungeid. Olen nende tõttu palju pettuma ja nutma pidanud, arvates, et kõik juhtub kohe ja praegu. Jete Lisee on mulle õpetanud ootama ja kannatama – midagi siin elus ei tule kergelt. Oskan tänaseks hinnata igat väiksematki muutust ja edusammu, rõõmustan nüüd südamest. Ma usun oma tütresse!

Kui sul on võimalik meie naerupalli toetada, siis iga euro viib meid lähemale kommunikaatorile, mida preili vajab, ja kõik teraapiad, mida preili saab, aitavad kaasa tema tubliks kasvamisele!"