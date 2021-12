Teeme ühe asja selgeks! See on kõige halvem ja levinum dieedinõuanne

Rasv on asendamatute rasvhapete allikas, mida keha ise toota ei suuda. Rasv aitab organismil omastada A-, D- ja E-vitamiini. Need vitamiinid on rasvlahustuvad, mis tähendab, et neid saab omastada vaid rasvade abil. Täiskasvanud inimese toidukogusest võiksid head rasvad moodustada umbes 30%. Rasvad on vältimatud rakutegevuse normaalseks funktsioneerimiseks.