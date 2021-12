Ohoo! Just neil KOLMEL tähemärgil on kõige suurem võimalus jõukaks saada

Astroloogia on võimeline andma igasugust infot kõige kohta, mis puudutab armastust, karjääri ja tulevikku. Aga kuidas jääb pangaarvega? Tegelikult on see üsna põnev. Tekib küsimus, kas tõesti mõnedel tähemärkidel on eelsoodumus selleks, et rikkaks saada. Mõned astroloogilised märgid teenivad paremat palka ja need on:

Sõnn

Ilus elu on loodud selleks, et Sõnn saaks seda nautida. Talle meeldib kõik, mis on ilus ning samal ajal teab ta, kuidas tööd teha. Ta näeb tõesti palju vaeva selleks, et hästi teenida. Talle meeldib muuta oma elu mugavaks, töö juures paistab ta silma usaldusväärsuse poolest. Ta on inimene, kes võtab mõtlemiseks aega ega tegutse tormakalt.

Kuna teda valitseb Veenus ise, siis meeldib talle luksuslik elu ja ta ei lepi millegi muuga.

Neitsi

Neitsi on üks sodiaagi töökamatest ja pragmaatilisematest märkidest, pole siis ka imeks panna, et suure tõenäosusega saab ta väga rikkaks. Neitsi on maamärk, kes pöörab palju tähelepanu pisiasjadele. Ta leiab kiiresti üles kõik head võimalused, mis aitavad tal rohkem raha teenida. Ta on ka perfektsionist ja tahab alati olla parem ja anda endast parimat. Selle tõttu jõuab ta tavaliselt elus kaugele.

Kaljukits

Kaljukits ei hooli nii väga rikkusest ega luksuslikust elust, ta lihtsalt armastab tööd, mida ta teeb ja ta teeb seda hingega. Ja sellepärast tema ettevõtmisi saadabki edu ning ta teeb üsna lühikese ajaga karjääri. Raha tuleb iseenesest tema juurde.

Kaljukitse valitsev planeet on Saturn, mis on kõige autoritaarsem ja rangem planeetide seast. Selle planeedi mõjul tunneb Kaljukits seoses rahaga suuremat vastutustunnet, kui keegi teine ega kipu raiskama seda, mis tal on. Ta hindab rohkem kvaliteeti, kui kvantiteeti.

allikas: Kodused Lood