Liiga vähe, liiga palju või just parajalt? Just nii tihti peaksite te tegelikult seksima

New Yorgi kliiniline psühholoog ja seksiterapeut dr Peter Kanaris hoiatab aga, et paarid ei tohiks oma seksuaalelu mõõdikuna tugineda statistilisele keskmisele. Ta on näinud paare mõlemas seksispektri otsas - alates vähe või üldse mitte seksivatest paaridest kuni paarideni, kes seksivad 12–14 korda nädalas.

"Olulisem, kui paaride seksuaalelu määratlemine mõne statistilise normi järgi ja enda sellega võrdlemine, on vaadata, kui rahul partnerid oma seksimise sagedusega ja kvaliteediga ise on,” ütles ta USA Today’le. "Kui partnerid on seksuaalselt rahuldatud ja rahul, siis see ongi eesmärk, mis on edukalt täidetud.”,