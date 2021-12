Oled ka ohver? Üks neljast naisest kinnitab, et see rõve käitumine meeste poolt on pandeemia ajal suurenenud

Uuringust selgus, et viimase aasta jooksul said peaaegu pooled 18–24-aastastest naistest (48%) suguelundeid paljastava foto, mida nad ei küsinud. Statistika viitab paraku turvatunde puudumisele, mida paljud naised veebiruumis tunnevad. 1793-st uuringus osalejast väitsid pea pooled naised, et nad ei usalda teisi veebikasutajaid ja iga neljas ütles, et on ennast küberruumis tundnud ohustatu ja rünnatuna.