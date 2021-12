Ta viis mind koju ja seal ma põhimõtteliselt keeldusin temast lahti laskmast ning praktiliselt anusin teda (appi, kui piinlik), et me magaksime. Lõpuks oli ta minust vist nii tüdinenud, et asjatasime kiiresti ja tuimalt ära ning selle peale läks ta kähku minema. Hommikul, kui tahtsin helistada ja vabandada, oli ta juba mu numbri ära blokeerinud.