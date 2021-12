Lapsel on tihti köha? Apteeker avaldab ühe olulise asja, mida kindlasti raviks teha ei tohi

Ka köha puhul on apteekri soovitusel esimeseks ravivahendiks aur. “Kui lapsel on kuiv ja kinnise rögaga köha, siis võiks kasutada rögalahtistavaid siirupeid. Aga tähtis on tähelepanelikult jälgida, et kui röga juba lahti on, siis siirupit anda ei tohi, sest väikelaps ei suuda ise väga vedelat röga välja köhida. Samuti ei tohi kasutada väikelastel röga vedeldavaid ravimeid,” õpetab Sokk. “Köha leevendamisel on suureks abiks ka jalavannid ja soojendavad salvid, näiteks hanerasva määrimine rinnale ja jalataldadele. Kuid meeles tuleb hoida, et soojendavaid ravivõtteid tohib kasutada ainult siis, kui lapsel pole palavikku,” rõhutab Sokk ning lisab, et oluline on pakkuda haigele lapsele piisavalt vedelikku, milleks sobivad nii vesi, mahl kui ka tee. Peaasi, et laps oleks nõus jooma.