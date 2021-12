Mures mees: ma ei tea, kuidas ma oma kohtingukaaslasele ütlen, et mul on hiiglaslik...

“Kirjutan teile mõttega, et ehk on mõnel meessoost lugejal samasugune probleem mis minul. See pole küll eriti levinud, aga siiski.

Nimelt on mul juba sünnist saadik üks munand teisest tunduvalt suurem. Olen varem olnud pikas suhtes ja naine harjus sellega kiiresti ära, aga mõned üheöösuhted, mis mul olnud on – ütleme nii, et neid ei saa isegi üheöösuheteks nimetada, sest see anomaalia on nii mõnedki naised ära hirmutanud. Ei, see ei ole mingi Guinnessi rekordi sarnane munand, kuid siiski, tunduvalt suurem kui teine.

Meestearstil olen korduvalt käinud ja nad ei näe selles probleemi, on vaid öeldud, et võib operatsioonile minna, kui on soov, aga meditsiinilist näidustust ei ole. Kuna see minu elu iseenesest ei sega, siis operatsiooni olen siiani tahtnud vältida.

Kuid mul on sisetunne, et selle naisega, kellega olen nüüd mõnda aega väljas käinud, võiksin isegi tulevikku näha. Aga ma tõesti ei tea, kuidas teha talle enne voodisse jõudmist, et ta ära ei ehmataks, delikaatselt selgeks, et mul on hiiglaslik munand.”

Kallid Naisteka lugejad, kas oskate anda sellele mehele nõu? Mida ta peaks tegema ja mida täpselt ütlema?