Aeg lihtsalt libiseb käest? Eesti ettevõtja jagab 6 nippi edukaks ajaplaneerimiseks

Pajo soovitab alati arvestada kohtumiste planeerimisel väikese ajavaruga. “Näiteks kui sõidan linna, et pidada koosolekuid või teha tudengitega suvise müügihooaja ettevalmistuseks kohtumisi, ajastan nii hommikuti kui õhtuti oma autosõidud selliselt, et need ei kattuks ummikutega,” kirjeldab ta. “Kodukontoris on aga võimalik veelgi enam logistika arvelt säästa. Hea nipp on tavalised 1-tunnised kohtumised püüda hoopis 45 minutiga ära teha — nii jääb aega ka väikeseks pausiks ja puhkuseks. Kohtumiste kindel algus- ja lõppaeg on virtuaalses kodukontoris äärmiselt oluline, sest vastasel juhul võivad tööpäevad liiga pikaks venida.”