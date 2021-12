Sõbrannade kogemus sama mehega: tuli välja, et mees on hullem klatšija kui kõik maailma latatarad kokku

Üksteisega oma tundeid jagades tuli ka jutuks see, mida ta meist kellelegi rääkinud on. Ja siis läks huvitavaks! Nimelt tuli välja, et meesterahvas on hullem klatšija, kui kõik maailma latatarad kokku! Vähe sellest, et ta oli meile kõigile rääkinud “Sa oled nii ilus/lahe, sinuga tahaks küll voodisse minna/koos olla” juttu (mille enamik meist lasid kõrvust mööda meie enda suhtestaatuse tõttu või sellepärast, et mainitud mees asus meie jaoks mõtteliselt sõprade kastis), lisaks oli ta inetult klatšinud teisi, mõtlemata sellele, et me oleme omavahel sõbrannad ja naised räägivad omavahel. Kelle välimust kommenteeriti, et näeb vana välja, kelle lähisuhteid (sealhulgas klassikaline kättemaksulause, kui oled keeldunud mehega voodisse minemast “ta magab kõigiga” — väga ebaõiglane väga truudes suhetes inimeste kohta!), kelle meeleseisundit, et see on täitsa segi.