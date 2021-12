Oled harjunud magama enda parema külje peal või selili? Siin on põhjus, miks tasuks ümber harjuda

Kas oled väsinud kuulmast, kuidas sinu partner kurdab sinu norskamise üle? Ja eriti valjult norskad siis, kui magad selili? Selle põhjuseks on asjaolu, et sinu suu, keel ja lõualuu on magades täiesti lõdvestunud. Seega võib-olla saad seda rohkem kontrolli all hoida, kui magad enda vasaku külje peal.