Su mehel on palju naissoost sõpru? Teeme selgeks, kas on põhjust muretseda

Alustame sellest, et mida see tähendab, kui mehel on palju naissõpru. Mõned mehed on öelnud, et neile meeldib omada naissoost sõpru, sest nende arvates on naised rohkem avatumad, et kuulata ja lahendada nende emotsionaalsed probleeme. Samuti ei tunne mehed, et nad saaksid olla nii haavatavad enda meessoost sõprade juures.

Teiseks põhjuseks võib olla hoopiski see, et sinu poiss-sõber on hoopiski üles kasvanud peres, kus mängib suurt rolli ema ja/või õed, mistõttu tunneb ta end naiste seltskonnas olles koduselt.

Seega kas peaksid tundma muret selle üle? Tegelikult mitte otseselt. Kui su poiss-sõbra sõbrannad teavad enda piire ning ei ole mitte mingit moodi huvitatud sinu mehest seksuaalsel moel, siis pühi muremõtted peast ja tunne just rõõmu, et su mehel eksisteerivad tunded, millest ta tahab aeg-ajalt rääkida. Kindlasti kerkib esile mõte, et miks ta sinuga nendest muredest või tunnetest ei räägi? Kui sina samal ajal paugutad uksi ja ei võta teda kuulda, siis alati on hea rääkida kellegagi, kes saab anda olukorrast objektiivse arvamuse ning vahest mõnigi tüli on teil lahendatud just tänu sinu kaaslase sõbrannale?

Allikas: YourTango