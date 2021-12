Rauapuudus kimbutab? Enne, kui hakkad usinalt rauda juurde võtma, pead teadma mõningaid asju

Nii mõnedki meist on leidnud end olukorrast, kus arsti soovitust kuulda võttes tehakse usinalt läbi rauatablettide kuur, kuid hiljem vereproovi andes selgub, et tulemus on jätkuvalt sama. Naisteleht teeb selgeks, kuidas täpselt toimida, et raud paremini imenduks.