Kõigil võib vahetevahel passiiv-agressiivsus välja lüüa, aga kroonilise puhul võib see usaldustunnet vähendada ning teistelt osapooltelt negatiivset tagasisidet saada. Pideva passiiv-agressiivsuse kogejatel on oluliseks sammuks kestvate suhete loomisel õppida, kuidas oma tundeid väljendada ning nagu enamike asjadega, nii on ka sellega esmaseks sammuks selle kindlaks tegemine.

Siin on seitse näidet passiiv-agressiivsusest koos käitumismustritega, mida peaks jälgima, kui passiiv-agressiivsus on suunatud teie vastu.