Ei taha jälle ämmale meelehärmi valmistada? Niimoodi saad kujundada eriti stiilse jõululaua

Kes ütles, et peegleid ei saa lauamattidena kasutada? Peeglid koos valguskettidega tekitavad omapäraseid peegeldusi ja lisavad toale võlu. Eesmärk on leida kaunistused, mida saab kasutada erinevatel pidustustel või ka teistel eesmärkidel pärast jõulude tähistamist. Selline lahendus sobib kõige paremini kaasaegsesse interjööri.

Need, kes eelistavad jõululaual pidulikku, elegantset ja säravat välimust, peaksid meeles pidama reeglit — vähem on rohkem. Vali puhaste ja ühtlaste joontega tekstiil. Samuti pane paika värvikombinatsioon: heledad toonid sega tumepruuni või mustaga. Seejärel lisa sära, valides hõbedased või kuldsed aktsentkaunistused. Klassikaline musta ja valge kombinatsioon on alati stiilne, kuld lisab lauale veelgi elegantsi. Klaas jällegi loob laual puhtama ja õhulisema välimuse.

Põhiline idee on valida suur kaunistus laua keskosasse, mis on nii dekoratiivne kui ka funktsionaalne. Näiteks kandik maitseainetega või teekann koos jõulukaunistustega. Kasuta heledaid mustrilisi tekstiile, lihtsaid nõusid ja metallist tekstuure. Muud kaunistused peaksid olema julged ja silmapaistvad ning valmistatud sarnastest materjalidest. Hästi sobivad tumedamad toonid, nagu hall, must, veinipunane, metsaroheline jne. Pildil oleval laual on kasutatud kuldseid ja rohelisi toone, mida võib täiendada ka erksamate toonidega nagu punane ja oranž. Samuti võib lisada ka tugevamaid graafilisi elemente.