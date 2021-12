Arsti nõuanne: see on indikaator, et kehakaal tuleb tõesti käsile võtta

Hea indikaator, mis näitab, kas kehakaal on normis, on kehakaaluindeks



Dr Adamson selgitab, et kui KMI on üle 25, tasuks kehakaal juba käsile võtta. Kehamassiindeksiga 35 ja kaasuva haigusega või kehamassiindeksiga 40 suunatakse Eestis kirurgi juurde. Kui ülekaal on väiksem, saab patsient toitumise ja füüsilise aktiivsuse üldisemad soovitused.

Nõuandeid, kuidas kaalu kaotada

Esimeste sammudena tuleks alustada lihtsamatest asjadest, nagu menüü väljavahetamine ja liikumine. Kusjuures liikumist ei tasu alahinnata, sest see tasakaalustab ainevahetusprotsesse, parandab võimeid ja toetab tervislikku elustiili.

Kui ülekaal ei ole väga suur ja ise oma toitumist korrigeerida ei oska, soovitab dr Adamson pöörduda toitumisspetsialisti poole, kes teeb selgeks, kuidas õigesti toituda, et tervislikku kaalu saada. Peale selle on oluline kombineerida tervislik toitumine kehalise aktiivsusega.

Kui ülekaal valmistab juba muret, ei maksa karta pöörduda perearsti poole, kes annab terviseseisundile üldise hinnangu ja diagnoosib võimalikud liigse kehakaaluga kaasas käivad haigused ehk teeb esmase riskihindamise, sest ülekaaluga kaasnevad tihtipeale terviseprobleemid.

Kuidas arutada lähedasega kaaluprobleemi?

Kui peres on lähedasel kaaluprobleem, julgustab dr Adamson seda märkama ja inimesega rääkima. Kui kehakaal hakkab mõjutama tervist, on seda paista esmalt näiteks norskamisest ja füüsilise koormuse talumise halvenemisest. Sel juhul tasub mõelda, kuidas lähedasega rahulikult sel teemal vestelda. Muidugi on oluline julgustada inimest liikuma ja tervislikumaid toite valmistama.

Lähedastega võimaliku probleemi arutamine on kindlasti oluline, kuid dr Adamson paneb südamele, et kui kehakaal on väga suur ja arutlusele tuleb bariaatriline operatsioon, peaks see olema 100% inimese enda otsus ja isiklik kindel veendumus, operatsioonile ei tasu minna kellegi teise soovil.