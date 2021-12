Foto: Shutterstock

Uuel aastal ootab Vähke üsnagi ettearvamatu periood. Ent neil on olemas kõik, et toime tulla igasuguse esilekerkinud olukorraga ning saavutada oma soovitud eesmärgid. Vähkidele valmistab raskusi vaid see, et nad ei suuda otsustada, millal tasub tundeid kuulata, millal aga selget mõistust.