On ka ette näha mõningaid tugevaid emotsioone. Kui enamusele inimestest on sellised asjad ootamatud, siis mitte Lõvidele. Nemad oskavad asju ette näha. Ühelt poolt on see hea, sest siis võib varakult teada saada, mis ees ootab ning kuidas sellele reageerida. Teisalt jäävad Lõvid sel moel ilma meeldivatest üllatustest.