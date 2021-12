Aeg uue aasta algusest kuni aprillini on ettearvamatu. Tegemist on palju, kuid sellega saab Neitsi hakkama. Mingil hetkel võib küll näida, et kõik tema ettevõtmised on mõttetud ega anna soovitud tulemusi. Pole vaja meelt heita. Lohutust võib leida sõpradelt. Üksnes ühele kohale ei tohi pidama jääda. Aasta algus sobib tegelikult hästi oma karjääri ja suhete üles ehitamiseks.

Isiklike suhete sfääris tuleb tegutseda iseseisvalt, kartmata vastutust. Emotsioonid tuleb tahaplaanile jätta. Mingil ajahetkel avastab Neitsi endas ootamatu soovi või tärkavad temas seni märkamatuks jäänud omadused.