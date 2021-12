Ametialaselt võiks proovida midagi uut ning sammhaaval eemalduda vanadest šabloonidest. Ei tohi unustada, et igat konflikti on võimalik lahendada ning alati on selleks olemas alternatiivne variant.

Eriti emotsionaalseks kujuneb kevad-suvine aeg. Nüüd on raskem ennast kontrollida.

Skorpionid peaksid sagedamini kodunt välja minema.

Sügise poole on tarvis end rohkem tagasi hoida. Kuidas see õnnestub, sõltub isiksusest. Välised faktorid siin ei aita. Üksikutele Skorpionitele võib sügis kujuneda saatuslikuks, kuid vaid nende enda soovil. Võimalusi on kindlasti rohkem kui aega, seetõttu tuleb viimast targalt jaotada.