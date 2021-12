Armastad kanamuna süüa? Ole ettevaatlik, et sa ei teeks muna tarbides üht ohtlikku viga

Kui lööd muna lahti ja see lõhnab väävli järele, viska see otsejoones ära. Aga kui kanamuna ei lõhna halvasti, ei tähenda see ilmtingimata, et see pole halvaks läinud.

Värv on teine asi, mis annab aimust, kas kanamuna on ohutu süüa või mitte. Nimelt veendu, et munavalge värvus ei oleks muutunud. Munavalge peaks olema valge või hägune. Kui sellel on aga roheline toon juures, võib see tähendada seda, et muna sisaldab ohtlikke baktereid.

Halvaks läinud munade söömist saad vältida, kui kontrollid neid juba poes, et veenduda, et need pole mõranenud. Seejärel pane koju jõudes munad külmkappi. Kui karbil pole aegumiskuupäeva, kirjuta üles nende ostmise kuupäev ja tarbi need kindlasti ära kuue nädala jooksul.

Allikas: Health Digest