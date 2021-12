Ole teadlik! Need on ilutooted, mida oleme kõik siiamaani valesti kasutanud

Võib-olla teed seda sellepärast, et arvad, et niimoodi saad küünelakist maksimaalse koguse kätte? Tegelikult küünelaki raputamine teeb kõik hullemaks. Nimelt satub õhk vahele ja kui hakkad lakki peale kandma, jäävad õhumullid küüntele.

Piisab, kui kanda puudrit ainult teatud kohtadele. Enamikul juhtudel on soovitatav kanda puudrit silmaalustele, otsaesisele, ninale ja lõuale - need piirkonnad on sageli kõige õlisemad. Ürita vältida põski. Liiga palju puudrit kandes tõstad esile naha ebatäiuslikkused, nagu punnid või kuivad laigud.