Enne kui istud lauda! Just nii hoiad head enesetunnet ja kaalunumbrit

“Söö, joo, naudi ühist aega oma lähedastega, aga liiguta ennast selle kõige juures! Mine jalutama, tee üks väike matk. Kui on ilma, pane suusad alla,” soovitab ta.

Tähtis on mõõdukus

Leesmann soovitab, et kui kardad, et sööd pühadelauas liiga palju, ära istu lauda tühja kõhuga. Sealt algab ülesöömine – tekib tunne et oled ennast distsiplineerinud ja nüüd võid endale midagi lubada. Tavaliselt siis süüaksegi liiga palju.

Leesmann tunnistab, et ka tema suguvõsa hindab head toitu ja latt on kokkade poolt päris kõrgele pandud. Samas süüakse täitsa tavalist jõulutoitu - seapraad, verivorstid, hapukapsas, sült, salatid…

Leesmann ei soovitagi tingimata otsida jõulutoitudele alternatiive, vaid pigem olla mõõdukas. “Kõike võib süüa, aga üle pole mõtet ju süüa. Nagunii sa ei naudi hiljem seda ülesöönud enesetunnet. Samuti käib see alkoholi kohta. Kuna pühadel on rohkem vaba aega ja vähem kohustusi, siis kiputakse just siin ennast lõdvaks laskma. Ole kõiges mõõdukas,” annab ta nõu.

Talv pakub häid võimalusi enda liigutamiseks

Kui siiski pühadelauas kõht liiga punni sai söödud, soovitab Leesmann minna jalutada või planeerida väike rabamatk. Pane endale mingi kindel sammude limiit (näiteks 8000-10000 sammu päevas). See aitab sul kindlasti kulutada kõike seda, mida oled tarbinud. Miks mitte külastada ka spaad – 2-3 tundi ujumist ja saunatamist annab hea enesetunde tagasi. Miks mitte talvisel ajal vaadata ka, kuidas loomaaias loomad elavad – see on hea jalutuskäik ja võimalus end liigutada.

Leesmann ise pühade ajal käib jõusaalis ja jalutamas. Kuna aega on ka rohkem, üritab ta iga päev tegeleda taliujumisega. Samuti on neil sõpradega üks hea saunatraditsioon, mis ei jää see ka sellel aastal vahele. Kehalises mõttes proovib elada nii nagu ei olekski pühad – nii soovitab ta ka teistel teha edasi ikka seda, mida oled alati teinud, aga tunda rõõmu ka talvistest tegevustest nagu suusatamine, uisutamine, talvises metsas jalutamine. “Kui väljas ei ole just -20kraadi, siis saab metsas vabalt teha kerge jooksu koos võimlemisega. Samas kui sa tahad ennast proovile panna, siis soovitan kindlasti teha üks taliujumine. Väga värskendav tegevus nii keha, kui ka vaimule,” soovitab ta.