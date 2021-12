Ebameeldivad jõuluistumised perega: minu vallaliseelu põhjus tundub olevat tähtsam kui pohlamoos verivorsti kõrval

„Kuigi mulle tohutult meeldib kogu jõuluperiood koos lume, dekoratsioonide ja maitsvate söökidega, siis on alati need momendid söögilaua taga, mis asja ära rikuvad. Võib kõlada küll dramaatiliselt, aga ma tõesti ei soovi iga jumala kord põhjendada, miks mul veel kaaslast ei ole.

Asja teeb veel tüütumaks see, et meil on kombeks pühade ajal käia iga vanavanema juures eraldi ja mõne juures mitu korda. Kuna mu vanemad on lahus, kuid ema saab endiselt läbi isa vanematega, siis toimub mul üks õhtusöök koos isa ja tema vanematega ning teine koos ema ja isa vanematega. Seejärel liigun koosviibimisele oma emapoolsete vanavanemate ja sugulaste juurde. Uuel aastal on ka tavaks külastada tädiperet Hiiumaal.