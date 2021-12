false

Lustakas lumesõda! Ei, see pole mõeldud ainult lastele. Pidage maha üks korralik lumesõda, peale mida olete kindlasti kergelt higised. Siis on hea koos kuuma duši alla minna ja kuna õnnehormoonid on peale lustimist laes, siis kes teab, mida kõike võib veel õhtu tuua...