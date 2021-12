Ta ütleb, et kuigi jumaldab oma abikaasat, siis on nende jaoks aastas korra tehtav sooloreis ülimalt oluline. Näiteks on tema abikaasa suusafänn, kuid tema eelistab rannal lebada ja raamatut lugeda. Niisiis on nad kokku leppinud, et vajavad oma meelistegevuste nautimiseks lahusolekut ega mõtle sellele, kuidas peaks kaks täiesti erinevat reisi toimima panema. Ta lisab, et imiku ja aastase lapse kõrvalt on see veelgi olulisemaks muutunud.