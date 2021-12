On üldse reaalne külmal ja kargel talvehommikul säravana voodist tõusta? Olles hommikuinimese elustiilist kaugel, tundub iga päev pimedas ärkamine üsna masendav, kui kõik on samamoodi nagu õhtul voodisse heites. Talvisel perioodil on isegi hommikuinimesena raske end üles ajada, kui ümberringi on külm ja pime.