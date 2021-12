Eestis elades oli Angeelika tegelikult suure dilemma ees — kas ostab omaenda kinnisvara või teeb selle sammu ära. Ja ta on nii õnnelik, et valis viimase. “Jah, oma kodu omada on suurepärane, aga sellises vanuses, kus ma hetkel olen, on mu jaoks palju suurema väärtusega elamused ja kogemused, mis ma olen 3 kuu jooksul saanud. Neile ei saa rahalist silti külge panna. 20 aasta pärast saan ma reisiajale tagasi mõelda suure naeratusega,” rõõmustab ta.