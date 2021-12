Oi millised seksivigastused viisid inimesed traumapunkti

Lääne ühiskonna seksuaalne avanemine sai uue hingamise pärast „50 halli varjundit” filmi ja raamatu välja tulemist. Ontlikud paarid said innustust proovida uusi poose ja sekslelusid. Enamik inimesi jooksis sekslelupoodidele tormi, ent leidlikumad otsisid kodust käepäraseid alternatiive seksleludele. Peaasi et suriseks ja meenutaks sekslelu. Seetõttu kasvas ka seksivigastustega traumapunktidesse pöördumine.

Erogeense tsooni vigastus on hirmus ja väga valulik. Eksperdid soovitavad koduseid vahendeid, nagu hambahari, kurk, porgand, kruvikeeraja või võtmehoidja rõngas, seksimisel mitte kasutada. Sekslelud on disainitud kehasõbralikest materjalidest, venivad, painduvad. Anaalsekslelud on spetsiaalse laia põhjaga, et mõnuallikas ei saaks kehasügavustesse kaduda. Õiged tööriistad on ülimalt olulised, et seks lõppeks naudingu, mitte traumapunkti sõiduga.