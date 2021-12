Häda ei anna häbeneda... Või siiski? Niimoodi saab jõulude ajal piinlikke kõhuprobleeme vältida

Apteeker rõhutab, et olenemata vanusest tuleb kõhukinnisuse murega tegeleda. “Ühelt poolt on kõhukinnisuse puhul kiiret leevendust vaja enesetunde parandamiseks, aga teisalt aitab varajane lahenduse otsimine ära hoida tõsisemaid tagajärgi, näiteks pideva punnitamisega tekkida võivaid hemorroide.”

Kõhukinnisus võib tekkida ühtviisi nii lastel, täiskasvanutel kui eakatel, viimaste puhul on see üsna sage mure. “Lastel tekitab kõhukinnisust enamasti vähene kiudainete tarbimine. Putrude ning puu- ja juurviljade igapäevane söömine peaks seda probleemi leevendama,” õpetab Oolberg. Lisaks võib laste kõhukinnisus olla seotud hoopis emotsionaalse poolega. “Väikelaste puhul võib tegu olla stressiga, mis võib tekkida näiteks siis kui lapsega on pahandatud, siis kui on juhtunud õnnetus ja püksid on määrdunud,” selgitab apteeker emotsionaalse tekkepõhjuse võimalikke tagamaid.

Kui aga kõhumure on tekkinud, siis apteekri sõnul on inimestel sageli kõhuhädadest piinlik võõrale inimesele rääkida. “Mao- ja soolestikuga seotud vaegused võivad palju ebameeldivust põhjustada ning julgustan siinkohal inimesi apteekri poole pöörduma, et murele kiiremini leevendust saada,” räägib Oolberg ja lisab, et varajasem abi otsimine toob kiirema lahenduse ja ei lase olukorral tõsisemaks kasvada.

Tartu Sõbra Benu apteegi proviisori Astrid Oolberg soo​vitab jõulude ja aastavahetuse pidustustel rohke raskesti seeditava toidu tarbimise ja ülesöömise vältimiseks säilitada tasakaalu ja mõõdukust. “Imenippi ei ole, aga väiksemad portsjonid ja toorsalati taldrikule lisamine aitavad söögiga liialdamist ära hoida,” jagab Oolberg nõuandeid ja lisab, et raskesti seeditava toidu tarbimisel võib toiduga koos võtta seedimist kergendavaid seedeensüüme. Samuti peitub tema hinnangul terake tõtt ka levinud ütluses — üks õun päevas hoiab arstid eemal. “Õun on hea kiudainete ja veeallikas ning organismile kergesti omastatav,” selgitab Oolberg.

Kätepesu ja sobimatute toiduainete vältimine aitavad kõhulahtisust vältida

Ebamugaval ja igapäevaelu segaval kõhulahtisusel apteekri sõnul üht ja kindlat põhjust ei ole. “Levinum on toidu, kõhuviiruste või antibiootikumide ravikuuriga seotud kõhulahtisus,” räägib ta. “Näiteks piima või gluteenitalumatuse korral, kui on teada, et inimese seedetrakt üht või teist toiduainet ei talu, siis tuleks kõhulahtisuse vältimiseks nende toiduainete tarbimist vältida või vähendada ja kasutada abistavate ensüümidega tablette või kapsleid, et aidata seedetraktil tasakaalus püsida,” soovitab Oolberg.

Kõhuviiruse ennetamiseks on kõige parem viis käte pesemine. “Korralik kätepesu on viiruste ennetamisel kõige tõhusam, aga see ei tähenda, et oleksime viiruste eest lõpuni kaitstud,” rõhutab Oolberg ja soovitab kõhuviiruse korral abi otsida apteegist. “Piimhappebaktereid, seedetrakti toetavaid geele ja pulbreid lahuse tegemiseks on mitmeid,” loetleb apteeker ning rõhutab, et kõhulahtisuse puhul on väga oluline vedeliku tarvitamine ning vajadusel tuleks vedelikku juua kasvõi lonks haaval.

Lapsed vajavad vanema tuge

Kui täiskasvanud tunnetavad oma keha paremini ja oskavad üsna täpselt kirjeldada, mis neid vaevab, siis rohkem tähelepanu vajavad just lapsed, kes erinevalt täiskasvanutest alles õpivad enda keha tunnetama ning neil on apteekri kogemusel tihti raske kõhukinnisuse- või lahtisuse korral oma murest rääkida. “Lapse mure lahendamiseks saab lapsevanem oma käitumise ning mõistva ja toetava suhtumisega palju ära teha,” rõhutab apteeker. Lisaks juhib proviisor tähelepanu, et kui kõht pidevalt valutab või väljaheites on näha verd, siis tuleks pöörduda arsti poole.