On suurte plaanide ja uute lubaduste aeg. Aasta viimased päevad on siiski kõige paremad selleks, et lõpetada mõni seni laokile jäänud töö ning sõlmida kokku lahtised otsad suhetes. Aeg paluda andeks, vaadata endasse ning eelkõige iseendale andeks anda.