Teine poolaasta on rahulikum. Ent lõdvaks lasta ennast siiski ei tasu. Esiplaanile tõusevad rahaküsimused. Üleskerkinud probleemidesse peab rahulikult suhtuma, sest need on kõik lahendatavad.

Lõpuks saabub ka aeg enesetäienduseks.

Professionaalses elus on võimalikud variandid. Valikuid tehes pole oma emotsioone tarvis tagasi hoida.

Tähelepanu peab ka tervisele pöörama, mitte mingil juhul ei tohi üle töötada. Isiklik elu laabub kenasti. Peab vaid aus olema. Kui abi palutakse, ei tohi ära öelda. Isegi siis, kui Ambur ei arvesta vastutasuga, saabub see siiski ning avaldab märgatavat mõju tema elule.