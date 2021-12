Aeg jaanuarist aprillini kujuneb Kaljukitsele kõige keerulisemaks kogu aasta jooksul. Paljud ettevõtmised leiavad vastasseisu. Tuleb ka sageli muuta oma plaane, mitte küll asjaolude tõttu, vaid sellepärast, et Kaljukits seda ise tahab.

Aprillist juulini ilmuvad Kaljukitse ellu uued tendentsid. Nüüd mängivad professionaalses tegevuses otsustavat rolli emotsioonid. Peab ennast mitte üksnes parimast küljest näitama, vaid avaldama ka oma nõrgad küljed. Et see katsumus auga läbida, on vaja lähtuda õigluse ja õilsuse printsiipidest.

Rahalises mõttes võivad tekkida väikesed arusaamatused, ent need lahenevad lihtsalt.

Kaljukits suudab rohkem, kui ta ise arvab. Ning selle teadvustamine võib aidata karjääriredelil tõusta.