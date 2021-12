Naisteka 2022. aasta horoskoop VEEVALAJALE | Lihtne on soovitut saavutada, aga suhted lähedastega võivad halveneda

Seejärel tuleb seada latt kõrgemale ning taguda rauda, kuni see kuum on. Keegi Veevalaja lähikonnast üritab teda petta. Niipea aga, kui Veevalaja mõistab, kes see on, tuleb tegutseda karmilt ja kompromissitult. Andestamine ja halastus on ilmselt valed ning näitavad pigem nõrkust.

Ent isiklikes suhetes võib kardinaalne käitumine elu raskemaks teha. Seetõttu tuleks lähedastega pehmemalt ringi käia. Pole vaja kiirustada tähtsate otsuste vastu võtmisega, samas ei maksa ka teiste inimestega nõu pidada. Kõik probleemid tuleb ainuisikuliselt lahendada. See annab unikaalse kogemuse ja lubab tulevikus kriitilisi vigu vältida. Et oma uusi positsioone kindlustada, tuleb ennast ületada. See võib küll pisiasi näida, ent fakt iseenesest on oluline. Veevalaja näeb nüüd üllatusega, kui palju uksi ta ees avaneb.