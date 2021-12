Naisteka 2022. aasta horoskoop KALADELE | Keskenduma peaks töö tegemisele ja lähedaste aitamisele, saate teise võimaluse

Liitlastega tuleb olla otsekohene, ent ka neile ei ole vaja oma plaane avaldada. Oponentidesse tuleb suhtuda austusega, ühtlasi sooviga olla neist parem.

Isiklikus elus tuleb jääda vaid iseendaks.

Aprillist juunini on Kaladel kõiges õigus, ent vahel nende arvamusega lihtsalt ei arvestata. Seega on targem tegeleda omaenda eluga, teised tehku oma eludega, mida tahavad. Perioodi lõpus on nad valmis tunnistama, et Kaladel oli siiski õigus.

Juulist oktoobrini on Kalade elus kõik tasakaalus. Erandiks võivad olla vaid üksikud olukorrad, kus vajatakse jõupingutusi edu saavutamiseks. Sel ajal peaksid Kalad rohkem endale kui teistele mõtlema.