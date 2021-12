PANE END PROOVILE! | Kui teed neid asju, siis oled sa see, kes kuulab oma südame, mitte mõistuse häält

Kuigi see ei tähenda alati halba, siis toome siiski välja märgid, mis näitavad, et tegutsed südame järgi.

Lahkumineku järel oled täiesti löödud, suutes keskenduda vaid sellele, kui väga armsamat taga igatsed ja kui väga ihkad tema puudutust tunda. Tõrjud oma aju, kui see üritab öelda, et lahkuminek oli õige.

Oled lootusetu romantik, kes võlutud roosidest, šokolaadist ja üleüldse klišeedest. Vaatamata teiste arvamusele on see sinu jaoks armas.

Oled liiga usaldav jagades koheselt kõike. Kui inimene su elust lahkub, siis on kõhe mõelda, et pea täiesti võõras inimene teab sinu suurimaid saladusi.

Kuigi oled teadlik, et ei peaks eksile andestama, teed seda sellegipoolest. Tead, et ta on sulle toksiline, kuid hoolid temast liiga palju, et teda eemale tõrjuda.