Enamik võib öelda, et sõpradega väljas käia ja jooke nautida on väga mõnus. Mõnus pöördub aga kohutavaks, kui õhtu pikaks venib ja hommikul koidab pohmell. Paljud meist on seda eriti teravalt just 1. jaanuari hommikul tundnud.