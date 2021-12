Tundub, nagu oleksid hetkega mitu aastat vanemaks jäänud? Ehk võib peituda viga just selles...

Nimelt võivad naised enda väljanägemist valesti meikides kogemata oluliselt vanemaks muuta. Just need on tüüpilisemad meigivead, mis lisavad sulle aastaid juurde.

Vale jumestuskreemi toon

Ka siin tuleb leida tasakaal. Juhul kui sa kannad valet tooni (liiga heledat või liiga tumedat) jumestuskreemi, võib see muuta sinu välimust. Mõlemad äärmused võivad lisada sinu välimusele aastaid juurde, kuid tähele tuleks panna ka seda, et jumestuskreemi tuleks kanda parajas koguses, mitte liiga palju. Ka see on viga, mis tekitab nahale "maski" ning muudab sind seeläbi ka oluliselt vanemaks.

Kuiv nahk

Kuiv nahk vananeb kolm korda kiiremini kui rasune. Seega, kui sinu öökapilt puudub veel korralik näokreem, on see investeering, mis on oluline investeering.

Heledate, sädelevate lauvärvide kasutamine

Uskumatu, aga heledad ja säravad laovärvitoonid toovad esile ka kõige pisemad ja peenemad kurrud ja kortsukesed. Matid ja loomulikud toonid seevastu panevad särama nii sinu silmad kui ka naha!

Põsepuna vale kasutamine

Selleks, et näha välja noorem ja säravam, ütle hüvasti liiga tumedatele põsepunadele ning vali hele, roosakas või virsikutooni puna, mis teeb sinu jumele komplimendi. Lisaks ära kanna põsepuna põse keskele, vaid sarnadele!

Halb huulepulga valik

On uskumatu, kui palju võib muuta õige huulepulk! Kui valida huuletoon, mis sulle ei sobi, võib see sinu välimusele karuteene teha. Liiga tumedad toonid lisavad üldjuhul raskust ja muudavad ka vanemaks. Enamasti on kindla peale minek erksad, loomulikud ja säravad toonid. Kuid ka see on üsna individuaalne – enne, kui trenditooni kasuks otsustad, testi, kuidas see sulle tegelikult sobib!

Silma alalagude rõhutamine

Kui sina oled üks neist, kes kannab lainerit, ripsmetušši või silmapliiatsit ka alalaule, siis tea, et see on samuti üks neist meigivigadest, mis muudab sind kõige kiiremini visuaalselt vanemaks. Miks? Nimelt teeb see silmad hoobilt väga väikeseks.

allikas: allwomanstalk.com