See üks kindel inimene, kes ajab närvi mustaks — niimoodi talitades suudad säilitada rahu ja kindlameelsuse

Parim viis õelate inimestega tegeleda on ise lahke olla, sest on ka ütlus: „Püüad rohkem kärbseid mee kui äädikaga.“ Nii see tõesti on ja siin on näited, mida õelatele inimestele öelda.

1. Sul peab halb päev olema

Selle kuulmine paneb nad mõtlema ja kui tegu ei ole just kohutava olevusega, siis saab ta aru, et peab rahunema. Lisaks näitab see sinupoolset empaatiat.

2. Sa oled vist tõesti õnnetu

See on küll karm, kuid viib ta tähelepanu oma tunnetele ja kõige hullemas stsenaariumis lülitavad nad end välja.

3. Ma võtan seda arvesse, aga ärme räägi praegu

See on viisakas viis ütlemaks, et oled vestluse lõppenuks lugenud, aga näitab ka austust ja piiride panemist.

4. Ma ei soovi sellega jätkata

See ütlus paneb nad paika ja seab hädavajalikud piirid.

5. Head päeva!

Vahel on heade soovide edastamine ainus, mida sellises olukorras teha saad.

6. Oi, aitäh!

See on viis lausumaks: “Ma olen su mängudest väsinud, aitäh su aja eest.“

7. Miks nii negatiivne?

Miks mitte ta tähelepanu tema enda negatiivsusele tuua? Vahel vajavad õelad inimesed häbi tundmist, et oma käitumist mõista.

8. Mulle ei meeldi viis, kuidas sa minuga räägid

Kui miski muu ei mõju, siis ütle otse välja, kuidas nad sinuga räägivad ja nii mõtlevad nad ehk kaks korda enne millegi ütlemist.

9. Sinu arvamust on märgatud

Õel inimene vajab vahel lihtsalt kuulmist, et tema käitumine on vaid tema perspektiiv. Ta ei pruugi märgata, kui ebaviisakas ta on, aga kui see juhtub, siis vähemalt märkab, et sina pead endast lugu ja sead suhtlusele piire.

10. Naera

Kõige paremaks viisiks on muidugi ka lihtsalt naermine. Naera ja kõnni õelusest eemale.

