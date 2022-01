Kui soovid olla õnnelikum, siis lisa oma ellu naudingut või tähendust. Tõenäoliselt leiad hiljem, et sa ei ole mitte ainult hetkes õnnelikum, vaid ka pikemaajalisemalt rõõmsam. Siin on need väikesed ent tõhusad tehnikad, mida võime kõik rakendada, et end 30 sekundiga juba õnnelikumana tunda.