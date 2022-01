Ära raiska aega! Vaata, millised märgid viitavad sellele, et sinu suhe ei ole normaalne

Vaidlemine tähendab ka oma väärtushinnangutest, arvamustest ja ideedest kinnipidamist. Ja see on tegelikult ju suhtlemise osa.

Millised märgid viitavad aga sellele, et teie suhe ei ole korras?

Kui üks partneritest kannatab tõsiselt suhtes ettetulevate tülitsemiste tõttu, kui ta kehatemperatuur tõuseb ja südamerütm kiireneb, siis on tülitsemistest saanud tõsine probleem.

Kui kogu aeg heidetakse ette ja tülitsetakse samade põhjuste pärast, on selleks siis religioon, raha, seks, laste saamine jne, siis võib see olla märgiks, et su suhe hakkab läbi saama.