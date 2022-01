Appi, minu uus mees saatis mulle kulleriga vibraatori – kas meie seks on halb?

Meie suhe on veel värske ja oleme vaid viis kuud lähedased olnud. Minu arvates on meie seks suurepärane. Aga ... detsembri alguses saatis ta mulle kulleriga kotitäie sekslelusid. Seal oli vibraatoreid, orgasmikreeme, anaalsekslelusid ja nii mõndagi muud, mille otstarvet ma ära arvata ei suutnud. Olen seksiteemadel avameelne ja enda arvates voodis üpriski hea. Ma naudin seksi. Aga appi, mida arvata sellest žestist? Kas meie voodielu tundub ainult minu jaoks hea?

Hakkasin kohe Google’ist vastuseid otsima. Ma ei saa ju esimese asjana oma mehele helistada ja oma hämmingut välja näidata. Kuigi me räägime omavahel kõigest, siis nii kaua me ka koos pole olnud. Seksiga rahulolematust ei ole ta kordagi välja näidanud. Esimese asjana sattusin õpetuste otsa, kui väga meestele suuseks meeldib ja kuidas seda tegema peaks. Kui uurida, kas naine on voodis halb, õpetab internet, kuidas voodis parem olla ja usutavasti tuleks mehele pakkuda tema lemmikut – suuseksi. Kui mees on nahistamise ajal oma soovi välja näidanud, siis olen seda alati teinud. Seksterapeudid rõhutavad siinkohal üksmeelselt, et esimene reegel oraalseksis on:

Naine peab ise tahtma suuseksi teha ja seda entusiastlikult välja näitama!

Nojah, selles osas saaksin kolme. Enamik mehi hindab kõrgelt tõsiasja, et tema naine naudib talle suuseksi tegemist. See, mis võtetega toimetatakse, pidavat olema teisejärguline. Olgu, suuseks mulle tegelikult meeldib ja lasen oma sisemise looma järgmine kord voodis lahti. Näitan selgemalt välja, et mulle meeldib see! Selle arusaamisega tõstsin maitsega oraalseksilibesti oma laual hunnikuse „Tean, mis tegema peab“.

Järgmisena oli mul näppude vahel pakike seksiisu tekitavaid nätse. Hakkasin nätsu närima ja lugema, mida need tegema peaksid. Nätsud sisaldavad looduslikke afrodisiaakumeid, mis peaksid mind himuraks seksikiisuks muutma. Antud hetkel oli ärevus domineerivaim emotsioon. Proovin neid imetabaseid libiidotõstjaid uuesti, siis kui on oht, et võib seksiks minna.