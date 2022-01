Kindel plaan uuel aastal kaalu langetada läheb alati vett vedama? Kaks ülilihtsat viisi, kuidas targemalt toimida

Kui kardad, et eesmärk muidu meelde ei tule, kirjuta see endale paberile ja pista paber taskusse. Ahvatlusega silmitsi seistes võta see paber sealt välja. Tihti piisab ka ainult sellest, kui paberit oma taskus tunned, aga muidugi on efekt suurem, kui võtad selle reaalselt välja ja loed läbi. Väga suure tõenäosusega lähebki isu siis mööda.

Killu teab hästi, kui keeruline on ahvatlustele vastu panna, kui need sulle otse nina alla satuvad. „Mina olen hästi visuaalne sööja. Kui mul kommikarpi laual ei ole, ei tule see mulle meeldegi ja mul pole kommiisu. Aga kui ma seda näen, on mul väga raske ei öelda. Kodus on lihtne — pane asjad silma alt ära,” soovitab ta. Mis silmist, see südamest!