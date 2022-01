Noormehe mure: seks puudub meie suhtest juba kolmandat nädalat! Tunnen sellest puudust...

"Olen 20-aastane noormees ja olen enda tüdruksōbraga suhtes olnud nüüdseks aasta. Minu probleem on selles, et intiimsus (seks) puudub suhtes, juba kolmas nädal jookseb. Ta pole kunagi suurt huvi seksi vastu tundnud - tegime seda nii korra vōi 2 nädalas, sellega olin ma rahul, aga peale suurt tüli ei ole me juba kolmandat nädalat seksinud ja ma tunnen sellest puudust.

Kallistused, musid, suudlused, kōik see on olemas aga seksi ei ole. Ei ole muidugi ka proovinud talle väga läheneda, sest suhte algul sai räägitud, et seksime siis, kui tema läheneb ja nii ma pole ka proovinud, aga tema ka ei näita initsiatiivi üles. Petmise vōi teise mehe olemasolu ma ka välistaksin, sest elame koos ja iga ōhtu on ta kodus ja kuskil väga ei käi. Äkki on kellelgi mingeid nōuandeid, kuidas saada intiimsus tagasi suhtesse?"